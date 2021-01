Les meilleurs jeux vidéo en 2020

Publié le Jeudi 7 janvier 2021 à 08:18:30 par Externe

Quelques noms incontournables !





Quels autres jeux populaires, notamment sur le mobile ?

La suite de la célèbre map Across The Time est en enfin disponible, découvrez Across The Time 2 : Time for Regrets, une map pour #Minecraft que les joueurs attendent depuis plus de 5 ans ! https://t.co/WNnX1xxrtS — Minecraft.fr (@FrMinecraft) December 20, 2020

Source : Pixabay En cette année 2020, le monde des jeux vidéo a connu une croissance remarquable, du fait de gens passant de longues périodes de temps chez eux, en recherche de nouvelles habitudes de divertissement à domicile. En effet, 2020 a vu la sortie d’un certain nombre de nouveaux jeux vidéo qui méritent de figurer au classement des jeux les plus mémorables de ces dernières années.A travers la variété de leur offre, ces jeux vidéo ont non seulement permis de proposer des options pour tous, mais aussi d’être des gages d’évasion d’un quotidien déplaisant. Le début du printemps a notamment été marqué par la réintroduction et la réimagination du classique Final Fantasy VII, rebaptisé Final Fantasy VII Remake, tandis que le début de l’hiver a connu l’inauguration de la console nouvelle génération de Sony, la PlayStation 5, l’un des événements les plus attendus depuis la sortie de la PlayStation 4 en 2013. D’autre part, malgré de nombreux retards, poussant notamment le jeu très demandé Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red à ne sortir que le 10 décembre 2020, il ne manquait pas de nombreux prétendants de grande qualité dans la course au titre de « Jeu de l’Année 2020 ». Il suffit de voir la liste des six finalistes : Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing: New Horizons, et The Last of Us Part II.C’est d’ailleurs ce dernier, The Last of Us Part II, jeu d’action-aventure, qui, avec 11 nominations et 7 awards, a remporté ce titre lors de la nouvelle édition 2020 diffusée par Gameblog.fr . A noter que le nombre de récompenses reçues fait également de lui le jeu le plus récompensé de l’histoire de la compétition. Il s’est notamment imposé dans la catégorie « meilleure narration », en mettant en avant le duo Joel et Ellie qui évolue dans un monde chaotique fait de situations brutales, de vengeances et de haine, mais sait également nous livrer de grands moments de complicité et d’amitié.Ce jeu a été talonné de près par Hades, jeu vidéo roguelike d'action-RPG développé et publié par Supergiant Games, qui avait vu sa sortie le 17 septembre 2020 sur Microsoft Windows et Nintendo Switch et qui consiste en une histoire classique de passage à l'âge adulte dans l’univers de la mythologie grecque.En effet, pour ceux qui n’avaient pas les moyens de se procurer une console ni la force mentale de lire un livre, les meilleurs jeux mobiles 2020 ont été un autre moyen de s’évader du monde. Ils ont aussi particulièrement marqué cette année par leur qualité et leur variété. Du jeu PlayerUnknown's Battlegrounds, de type battle royale, dans lequel il faut trouver des armes et des ressources afin d'être le dernier survivant, au jeu Call of Duty : mobile, qui a déjà rendu, depuis 2019, toute la communauté de joueurs passionnés ; en passant par Minecraft : Pocket Edition, version mobile du légendaire jeu sur PC, sorti pour la première fois en 2009, et faisant fortement penser aux jeux de construction Lego, nous avons là l’exemple d’une grande variété de jeux proposés, véritable facteur de croissance des ventes. Tels les jeux vidéo, les plateformes de l'iGaming elles aussi, évoluant dans un milieu concurrentiel féroce, ont également proposé en 2020 une très grande variété d’offres et de promotions, comme celles listées sur bonus.ca , pour attirer un plus grand nombre de joueurs ; parmi elles, de nombreux tours gratuits sur machines à sous pour permettre de gagner de l’argent réel sans effectuer de dépôt, comme par exemple les 100 tours gratuits sur Book of Dead proposés par Lucky Days, ou bien des bonus sans dépôt immédiat, comme les 500 $ de bonus proposés par Casino Friday.En définitive, nombre de personnes qui seraient loin de se définir elles-mêmes comme des« gamers » ont développé une forte pratique quotidienne des jeux vidéo en 2020. Puis le développement accru de la gratuité des jeux, comme le propose epicgames.com qui associe aux jeux mobiles proposés gratuitement un design de très haut niveau, a contribué à cette expansion et à ce goût renouvelé des jeux vidéo.