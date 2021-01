- Poison Control : un JRPG à l'humour noir

Publié le Jeudi 7 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Toxic, comme dirait Britney

NIS America développe actuellement Poison Control, un nouveau JRPG qui sortira sur PS4 et Nintendo Switch le 16 avril prochain.Dans un monde où les esprits sont enfermés dans des manifestations vénéneuses désespérées, seule Poisonette et son âme soeur amnésique ont pu y réchapper et sont capables de les purifier...Vous allez alterner entre les deux pàersonnages et tenter de purifier des zones entières devenues toxiques...Le jeu se présente comme "teinté d'humour noir". A découvrir prochainement, donc, et dans un premier temps via cette nouvelle vidéo :