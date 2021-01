(TEST) Doom Eternal (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 7 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Welcome in hell

Pote de Vincent depuis plusieurs années, Steven est donc habitué à vivre un véritable enfer. La dernière fois, il nous a même révélé que sa femme avait les pieds fourchus et une queue rouge. Et un caractère démoniaque. Mais qu'il aime ça. Et que parfois, aussi, elle le fouette. Avec un martinet clouté. Mais qu'il aime ça aussi.Bon. Chacun ses petits plaisirs, hein.Reste que son statut de martyr le destinait à tester Doom Eternal sur Nintendo Switch. Et c'est ce qu'il a fait. Et il en a pris plein la gueule. Et il a aimé ça.