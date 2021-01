- Devour : un survival horror en coop à 4

Publié le Vendredi 8 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Allez-vous crier ?

Petit jeu indé de type survival horror coopératif, Devour vous demande d'arrêter la leader d'un culte satanique avant qu'elle n'ouvre les portes de l'enfer et vous y entraîne avec elle.A 4 joueurs, en coop, vous allez tenter de l'en empêcher. Un mode solo est également proposé.Les parties peuvent durer jusqu'à une heure. Et le jeu est proposé à un prix tout doux : 3,99 €. Sortie sur PC, via Steam , le 28 janvier prochain.