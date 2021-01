- Hitman 3 sera jouable avec le PS VR

Publié le Vendredi 8 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Immersion totale

Hitman 3 est prévu pour le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il y aura aussi une version Nintendo Switch, mais elle ne sera jouable que via Streaming sur le Cloud.IO Interactive, le studio en charge du développement, a dévoilé une nouvelle vidéo. Le but est de vous faire découvrir le jeu sous un nouveau format : il sera en effet jouable via PS VR.