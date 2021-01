Publié le Mardi 12 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Spider-Man: Miles Morales

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War Cyberpunk 2077

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D

Microsoft Flight Simulator Cyberpunk 2077 Football Manager 2021

On continue comme chaque semaine, ou presque. Le SELL nous livre le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 53ème semaine de 2020. Oui, bon, on pensait que la semaine dernière, la 52ème était la dernière, mais on se trompait, il restait un morceau d'une... Donc la 53ème... Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci de la Tome du Segala, un fromage de vache au lait cru en provenance de l'Aveyron.Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence. Pas vraiment de changement par rapport à la semaine dernière.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021 :