- Raging Blasters, un shoot pour le 22 janvier, sur Steam

Publié le Mardi 12 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

A tester en démo

Shoot vertical comme à la bonne époque (ou la vieille époque, ça dépend qui l'évoque), Raging Blasters est annoncé pour le 22 janvier sur Steam Bonne nouvelle, l'interface est en français et, surtout, une démo est d'ores et déjà disponible pour essayer le jeu.Notez qu'il devrait tourner sur à peu près toutes les machines, même les plus modestes.