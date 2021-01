Une nouvelle manette Xbox aux couleurs de Monaco

Publié le Mardi 12 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On attend celle aux couleurs de Dijon





Elle existe déjà en "noir carbone", parce que noir tout court, ça faisait moins stylé sur le papier. Elle existe déjà en "blanc robot" par ce que blanc tout court, ça faisait moins stylé sur le papier. Elle existait déjà en "bleu foncé" mais c'est parce que là, on n'a pas réussi à trouver un adjectif qui fasse classe et que "bleu canard WC", ça le faisait moyennement.Désormais, la nouvelle manette Xbox est déclinée en rouge et blanc. Rien à voir avec un quelconque partenariat avec l'équipe de foot de Monaco, c'était juste pour le titre de la news.Et parce que "rouge et blanche" ça faisait moins stylé le papier, Microsoft l'a appelée 'Pulse Red".Manette sans fil pour Xbox Series X/S, sortie à la mi-février pour un prix classique de 59,99 €.