Yaga est disponible sur Steam

Publié le Mercredi 13 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est en forgeant qu'on devient... manchot !

Vous avez peut-être raté Yaga, un petit jeu de rôle et d'action sorti sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch à la fin de l'année 2019.Il est désormais disponible sur Steam , via une version mise à jour et enrichie d'une nouvelle mission.Vous jouez Ivan, un forgeron à qui il manque un bras et c'est vachement plus compliqué, du coup. Obligé de remplir des quêtes délirantes données par son Tsar, Iva va devoir affronter des monstres et créatures légendaires. Le tout sous l'oeil intéressé de la célèbre sorcière Baba Yaga.Le jeu est tiré des contes et légendes slaves.