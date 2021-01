Teratopia sort sur PC, PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 13 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Du lol et du fun ?

Brawler 3D qui sort sur PC, via Steam, et sur PS4 et Xbox One, Teratopia sera disponible dès le 20 janvier pour le prix de 14,99 €.Inspiré par les jeux d'action-plateformes 3D classiques, il se veut humoristique, déjanté, rythmé...Dans 13 zones différentes, vous allez affronter des tas d'ennemis et accéder à de nouveaux coups et pouvoirs pour aller libérer vos amis prisonniers dans les terribles contrées de Teratopia.En tout cas, ça a l'air fun. Et con.