NVIDIA GeForce RTX : Nouvelle carte 3060, nouveaux jeux, nouveaux portables

Publié le Mercredi 13 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

C'est pas la PS5 qui ferait tout ça, tiens

Lors du CES, Nvidia a fait quelques annonces concernant sa gamme RTX et a dévoilé de nouveaux matériels et une liste de jeux qui supportent le NVIDIA DLSS, le Ray Tracing et NVIDIA Reflex.La série GeForce RTX 30 arrive dans le courant du mois de janvier sur les ordinateurs portables. Plus de 70 modèles en seront équipés et on y retrouvera les RTX 3080, 3070 et 3060, tous dotés de l'architecture NVIDIA Ampere.Infos (en anglais) et liste des modèles à venir sont à retrouver sur la page officielle du site Nvidia. Asus ZenBook Pro Duo UX582, MSI Creator 15, Gigabyte Aero 15 et Aero 17, Razer Blade 15 et Blade Pro 17 sont notamment concernés, pour un prix à partir de $999.La GeForce RTX 3060, quant à elle, débarque en février. Elle est proposée à partir de $329. Sur le papier, la RTX 3060 offre des performances raster 2 fois supérieures et des performances en ray-tracing 10 fois supérieures à celles de la GTX 1060.Et enfin, de nouveaux jeux ajoutent le NVIDIA DLSS, le Ray Tracing et le NVIDIA Reflex. Parmi eux, on peut citer Call of Duty : Warzone d'Activision, Outriders de Square Enix et People Can Fly, Iron Conflict d'Angela Game et Imperium Interactive Entertainment et Edge of Eternity de Midgar Studio qui ajoutent le DLSS. Les jeux qui ajoutent à la fois le Ray Tracing et le DLSS sont Five Nights at Freddy’s: Security Breach de Steel Wool Studios, The Medium de Bloober Team et F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch de TiGames et Bilibili.