- Little Nightmares II : jouez à la démo et récupérez gratuitement le premier épisode !

Publié le Jeudi 14 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De bonnes nouvelles

Bandai Namco a dévoilé une nouvelle bande-annonce du très attendu Little Nightmares II, à sortir cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Autre bonne nouvelle, la démo du jeu est disponible sur toutes ces plateformes.Enfin, pour terminer avec les chouettes infos, le premier jeu Little Nightmares est gratuit sur le site de Bandai Namco EU . Il suffit de vous inscrire et vous l'obtiendrez gratuitement sur PC.