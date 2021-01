Outriders se dévoile sur PC

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Au moins, ce sera beau ?

On vous le rappelle, Outriders est un RPG/shoot en développement chez People Can Fly et qui sera édité par Square Enix. Le jeu est prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Il sortira le 1er avril.Une démo, quant à elle, sera disponible dès le 25 février.Le jeu se déroule dans un monde où l'humanité est sur le point de s'éteindre. Les joueurs vont incarner des outriders, qui voyageront sur la planète hostile Enoch. A la recherche d'un mystérieux signal, ils vont parcourir forêts, déserts et montagnes...La version PC se dévoile dans un nouveau trailer.