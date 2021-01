Tohu : poésie au milieu du chaos

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Je suis une petite fille

Quand un monde régit par un moteur sacré se fait attaquer par une étrange créature bien décidée à semer le chaos dans cet univers paisible, une jeune fille, aidée de son alter-égo robot protecteur, décide d'aller sauver sa planète.Jeu d'aventure à base de puzzles excentriques et déjantés, Tohu est un jeu signé Fireart Games. Il sort sur Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 28 janvier prochain.Un jeu mignon et naïf.