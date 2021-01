(TEST) The Dark Pictures Anthology : Little Hope (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Violence

En fouillant dans mon PC et en faisant le ménage dans mes 64 897 mails non triés, je suis tombé sur le test de The Dark Pictures Anthology : Little Hope envoyé par Louis fin octobre, pour la sortie du jeu.Et que j'avais zappé comme un con.Bon. J'ai rejeté la faute sur lui, l'accusant de ne pas nous avoir rappelé cet oubli, et lui ai pour l'occasion collé une bonne grosse baffe dans sa gueule. J'suis pas un gars violent, mais des fois, y'en a qui méritent.Bref.Le test...