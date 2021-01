- MXGP 2020 est sorti sur PS5

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vroum vroum 4K

Sorti de manière légèrement chaotique en décembre dernier, MXGP 2020 est désormais disponible sur PS5, en version boîte.Le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Motocross FIM propose de vivre la saison 2020 de MXPG, avec 68 pilotes et les catégories MXGP et MX2, le tout à travers 19 circuits. Un éditeur de circuit est également inclus.La version PS5 offre des graphismes 4K, 60 fps et la possibilité de jouer jusqu'à 14 en ligne.