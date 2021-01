- Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition est sorti

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un histoire d'ex

L’édition Standard (34,99$) : comprend une jaquette réversible avec de nouvelles illustrations de l’artiste Mariel Cartwright, qui a travaillé sur le jeu originel, et de Bryan Lee O'Malley, créateur de la série de bandes dessinées Scott Pilgrim, un talon de billet « Leo’s Place » ainsi qu’un livret d’instructions en couleur.

L’édition Classique (54,99$) : comprend la version standard du jeu, une boîte rétro deluxe, un CD avec la bande-son originale du jeu composée par Anamanaguchi, une carte du monde du jeu ainsi qu’une feuille d'autocollants.

L’édition K.O. (139,99$) : comprend l'édition Classique, des médiators de guitare « Sex Bob-omb », des baguettes de batterie, une cassette avec la bande-son originale du jeu, un jeu de sept cartes deluxe brillantes à collectionner, ainsi qu’un livre écrit par Jeremy Parish. Les différents articles de l'édition K.O. seront livrés dans une roadie case authentique qui, une fois ouverte révèlera une scène pop-up en 3D avec des effets de lumière et de son.

Adapté du Comics éponyme, Scott Pilgrim vs. The World est désormais disponible en Complete Edition sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, avec des compatibilités sur Xbox Series et PS5, via les versions des consoles précédentes.Cette édition 10ème anniversaire et comprend des nouveautés, comme les contenus originaux téléchargeables de Knives Chau et de Wallace Wells.Notez qu'il s'agit d'éditions numériques. Les éditions physiques, quant à elles, sortiront plus tard, en trois versions différentes :En version classique et numérique, le jeu, lui, est proposé à 14,99 €...