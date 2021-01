- Persona 5 Strikers sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam le 23 février

Publié le Lundi 18 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pas de vacances pour les braves

Atlus a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Persona 5 Strikers, toujours prévu pour le 23 février, sur PC, PS4 et Nintendo Switch.Pour rappel, le jeu vous relance à la poursuite de fantômes, mais à travers tout le Japon, durant les vacances de nos héros. 6 villes seront à visiter, dans l'espoir de vaincre la corruption qui gangrène le pays. Reste à savoir s'il y aura des maillots échancrés, des boobs ensablés et du beach-volley en petite tenue.Même si ce n'est pas le genre, on peut toujours rêver, non ?