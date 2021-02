Stubbs the zombie revient !

Publié le Jeudi 18 février 2021 à 11:37:00 par Cedric Gasperini

Et on adore ça !

Je cite encore aujourd'hui souvent l'exemple de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Le jeu, sorti en 2005, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et pour cause : buggé, il s'est fait largement descendre par la critique.Pourtant, son humour décalé, son univers complètement barré méritait largement qu'on s'y intéresse. Délirant, avec une bande-son du tonnerre, le jeu signé Aspyr reste pour moi un excellent souvenir vidéoludique.Bonne nouvelle, il revient. Il sera adapté sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. Moins buggé, on espère. Mais toujours aussi fun, on parie.