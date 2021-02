Publié le Jeudi 18 février 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Encore du réchauffé

Nintendo a annoncé la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch pour le 16 juillet prochain. Cette nouvelle version proposera des commandes plus intuitives, une meilleure fluidité et des graphismes améliorés.Si vous voulez connaître notre avis sur ce jeu sorti en 2011 sur Wii, notre test est toujours en ligne