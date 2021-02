Curse of the Dead Gods : la version finale

Publié le Jeudi 18 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hello Momie

La version finale de Curse of the Dead Gods est toujours attendue pour le 23 février sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC. Le jeu est actuellement en accès anticipé via Steam . Il est au prix de 19,99 €.Pour rappel, ce Rogue-like développé par Passtech Games et édité par Focus Home Interactive, vous entraîne dans un temple maudit, dans le but de récupérer des trésors. Ça va forcément se passer moyennement, puisque les montres et pièges sur place seront là pour vous mettre des batons dans les roues..Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée.