- Xbox Game Pass : de nouveaux jeux annoncés

Publié le Mercredi 17 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Du beau

Microsoft a annoncé de nouveaux jeux à venir courant février dans le Xbox Game Pass. Pour rappel, ce service vous permet d'accéder à une ludothèque de plus d'une centaine de jeux sur PC et Xbox, mais aussi sur appareils Android pour certains jeux, en échange d'un abonnement mensuel.Ainsi, ce sont Dirt 5, Superhot: Mind Control Delete, Wreckfest, Code Vein, Killer Queen Black, Elite Dangerous et Pillars of Eternity II: Deadfire qui sont annoncés. Monster Hunter World, lui, sera disponible en cloud Gaming.