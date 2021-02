- King Pong pour le 18 février

Publié le Mercredi 17 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Montez sur le Tron

Le petit studio indé français Iconik sort finalement son jeu King Pong. Et ce sera dès demain 18 février, via Steam . Le jeu sortira dans un premier temps en accès anticipé.King Pong est un jeu de ping-pong futuriste dans lequel vous allez affronter soit une IA, soit un autre joueur en multi. Classique, donc.Ambiance à la Tron, musique électro... le jeu est aussi prévu sur Occulus VR et PS4.