Sapper – Defuse The Bomb Simulator : désamorcez des bombes

Publié le Mercredi 17 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sex bomb, sex bomb, i'm a sex bomb...

Sapper – Defuse The Bomb Simulator est un jeu tout droit venu de Pologne et qui sortira le 11 mars sur PC et plus tard dans l'année sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.Le jeu est vous propose de désamorcer des bombes. En vue subjective, vous allez devoir étudier les engins explosifs et utiliser les meilleures techniques pour éviter qu'elles n'explosent.Bien entendu, il vous en faudra passer pas l'entraînement...Le jeu est prévu sur Steam