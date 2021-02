La Justice League version Zack Snyder se dévoile dans une bande-annonce pleine d'amour pour la Saint-Valentin

Publié le Mardi 16 février 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

C'est qui le patron ?



Fête de l'amour oblige, Warner, HBO Max et Zack Snyder ont sorti la bande-annonce du futur plus grand film de tous les temps* le bien nommé "Zack Snyder’s Justice League".On rappelle pour ceux du fond qui dorment, " Zack Snyder’s Justice League" est la version de la Justice League qu'aurait dû être le film sorti en 2017 et massacré par Joss Whedon sur ordre de la Warner pour sortir le film avec des blagues douteuse dedans pour faire comme chez la concurrence.Mais c'était une autre époque et Zack Snyder a eu les fonds pour terminer SON film. SA vision de la Justice League.Voici donc la bande-annonce pleine d'amour de "Zack Snyder’s Justice League" qui sortira le 18 mars en streaming sur HBO Max.