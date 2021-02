- Découvrez le gameplay de NieR Replicant ver.1.22474487139...

Publié le Lundi 15 février 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement la mise à jour 1.22474487140

Square Enix a publié une nouvelle vidéo de NieR Replicant ver.1.22474487139..., son jeu avec l'un des noms les plus pourris jamais donnés.Reste que cette préquelle à Nier Automata, remake de NieR Replicant tout court, est très attendue.Il faudra toutefois patienter jusqu'au 23 avril pour le voir débarquer sur PC, PS4 et Xbox One.Cet action-RPG sorti en 2010 vous met dans la peau d'un frère bien décidé à sauver sa soeur, atteinte d'un mal mortel, le tout dans un monde apocalyptique.Bref, que de la joie et de la bonne humeur.