- Oddworld: Soulstorm, nouvelle vidéo

Publié le Lundi 15 février 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Beau et bon ?

Toujours prévu pour ce printemps, sans plus de précision, Oddworld: Soulstorm s'offre une nouvelle bande-annonce. Le nouvel opus de cette saga culte débutée dans les années 90 remet notre héros Abe sur le devant de la scène.Il doit à nouveau délivrer les Mudokons, ses semblables, des jougs du Cartel magog. Toujours un jeu de plateformes/action, toujours bourré d'humour... bref, on attend avec impatience ce nouveau jeu dont la durée de vie est annoncée à une quinzaine d'heures.Le jeu sortira sur PC, via l'Epic Games Store, mais aussi sur PS4 et PS5.