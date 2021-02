- Anodyne 2: Return to Dust arrive sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Publié le Lundi 15 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tu es poussière et tu retourneras à la poussière

On vous a parlé, il y a quelques semaines, d'Anodyne 2; Return to Dust. Un jeu déjà sorti sur Steam et qui débarque le 18 février, soit dans 3 jours, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Développé par le studio indépendant Analgesic Productions, Anodyne 2: Return to Dust est un jeu d'aventure 2D et 3D qui s'inspire de la période de la PlayStation première du nom et de la Nintendo 64. Vous allez y incarner Nova, un héros bien décidé à sauver les siens d'une infection qui les prive de leurs émotions.Petite piqûre de rappel, donc.