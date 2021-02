- Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, retour aux JRPG classiques

Publié le Lundi 15 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a que 2D

Signé Rabbit & Bear, un studio de développement situé et créé par Yoshitaka Murayama et Junko Kawano (Suikoden), Eiyuden Chronicle Hundred Heroes se veut comme un retour aux sources du JRPG.Le jeu a cartonné sur Kickstarter, dépassant son objectif en une seule journée.Il sera distribué par 505 games. Le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.Des combats au tour par tour avec une équipe de 6 personnages, des centaines d'ennemis, des contacts sociaux, des lieux à explorer... bref, du classique, en 2D pour le coup, à suivre par tous les fans de JRPG et à découvrir ci-dessous.