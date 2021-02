- Chivalry 2 annoncé pour le 8 juin

Publié le Lundi 15 février 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

L'humanité existera-t-elle encore à cette date ?

Torn Banner Studios, développeur du jeu, et Tripwire, éditeur, ont annoncé la sortie de Chivalry 2 pour le 8 juin prochain. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Bonne nouvelle : le jeu sera crossplay et permettra donc à tout le monde de jouer ensemble, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous lancez le jeu.Ce jeu multijoueur se déroule à l'arme blanche, façon médiévale, en vue subjective. De grandes batailles à base d'épées, lances, pluies de flèches... sans oublier les assauts des châteaux forts et autres pillages de villages et exécution sommaire de paysans.Bref, un jeu festif et familial. La bande-annonce devrait d'ailleurs amuser vos enfants.