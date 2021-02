- Persona 5 Strikers : vous reprendrez bien un peu de vidéo ?

Publié le Lundi 15 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Au voleeeeeur !

Persona 5 Strikers sort la semaine prochaine, le 23 février, sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Les fameux "voleurs de fantômes" affrontent à nouveau la corruption, cette fois-ci plus uniquement dans leur école, mais dans tout le Japon. Ils vont visiter plusieurs villes et tenter de lutter contre une toute nouvelle réalité distordue...Le jeu est arrivé à la rédaction, Vincent a gagné le tirage au sort (comprenez qu'il a tiré un peu partout au hasard pour être certain que personne ne s'approcherait du colis) et c'est lui qui le teste donc. Il n'est d'ailleurs pas ressorti de son bureau depuis 4 jours, ce qui est bon signe en général.En attendant son test, voici une nouvelle vidéo pour le jeu :