Blastful, un shoot old-school sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 16 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend tirer

Blastful est un shoot'em up dans lequel vous dirigez un vaisseau qui doit... et bien... tout péter sur son passage. Un shoot façon old-school, comme on pouvait en trouver dans les salles d'arcade des années 80.Le jeu sort le 25 février, sur Nintendo Switch exclusivement, et sera proposé au prix de 3,99 € seulement.Une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble ?