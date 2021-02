Publié le Mardi 16 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mascaré de Banon

Call Of Duty: Black Ops Cold War Werewolf: The Apocalypse: Earthblood Assassin's Creed Valhalla

Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla Hitman 3 Call Of Duty: Black Ops Cold War

Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Cyberpunk 2077

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 New Super Mario Bros. 2

Football Manager 2021 Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Édition Standard

Comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 5ème semaine de 2021. Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Mascaré de Banon, un fromage de chèvre et de brebis au lait cru, en provenance des Alpes de Haute-Provence.Comme chaque semaine, il n'y a pas grand-chose de neuf... la faute à une vraie absence de grosses sorties et donc rien pour venir bouleverser le top des ventes. Ça se mélange, mais grosso modo, on reste avec les mêmes. Quoi que, Werewolf sur PS5 en deuxième position, c'est très très drôle.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 1er au 7 février 2021 :