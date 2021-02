Overcooked! All You Can Eat et Overcooked! 2 pour le 23 mars

Publié le Mardi 16 février 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A table !

Team17, l'éditeur, et Ghost Town Games, le développeur, ont annoncé la sortie de deux jeux pour le 23 mars prochain, sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One.Le premier, c'est Overcooked! All You Can Eat. Il s'agit de la version "ultime" du jeu Overcooked!, avec tous les DLC, soit plus de 200 niveaux, des graphismes remasterisés 4K, un nouveau mode d'aide, et jusqu'à 60fps (30 sur Nintendo Switch). Le jeu est aussi cross-platform, ce qui vous permettra de tous jouer ensemble, quelle que soit votre plateforme de jeu.Overcooked! 2, le deuxième jeu à sortir ce 23 mars, c'est sa suite... mais ça, on aura le temps d'en reparler.En attendant, rien ne vaut une bonne vieille bande-annonce bien pourrie pour promouvoir le jeu...