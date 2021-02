Gensou Skydrift, un nouveau jeu PS5

Publié le Mardi 16 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

N'awak...

Développé par le studio illuCalab, créé par l'un des développeurs de Mario Kart, Gensou Skydrift est un jeu de courses qui sortira sur PS5 et sur PS4 le 9 mars prochain.22 personnages parmi lesquels choisir, 20 courses... et chaque concurrent a ses propres caractéristiques mais aussi ses propres sorts magiques.A l'instar d'un Mario Kart, vous allez donc tenter de finir premier la course en vous servant de vos pouvoirs magiques pour battre vos adversaires. Mais il y a mieux : ici, point de kart, mais deux personnages, dont un servira de "balai magique". Vous allez en effet choisir deux personnages. L'un "surfe" sur l'autre, qui vole dans les airs. Vous pourrez toutefois switcher et échanger leurs positions, pour utiliser les pouvoirs de l'un ou de l'autre.Ça l'air bizarre ? Ça l'est. Mais vous comprendrez mieux avec la vidéo ci-dessous...