- Marvel's Avengers débarque sur PS5 et Xbox Series avec un nouveau DLC

Publié le Mercredi 17 février 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Parce que quelqu'un y joue encore ?

Square Enix a annoncé l'arrivée de son Marvel's Avengers poiur le 18 mars prochain sur PS5 et Xbox Series X/S. Si vous possédez le jeu sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez faire la mise à jour gratuitement et récupérer vos sauvegardes pour continuer le jeu sur les nouvelles consoles.Bon, d'un autre côté, tout aussi sympathique soit-il pour les fans de Marvel, le jeu a été loin de laisser un souvenir impérissable, comme Sylvain vous l'expliquait dans son test Notez que cette sortie sur PS5 et Xbox Series s'accompagne de l'arrivée de Hawkeye, un nouveau personnage. Il débarque avec une nouvelle histoire à jouer en solo ou jusqu'à 4 en coop. Cette aventure prend place directement après celle de Kate Bishop, disponible depuis décembre dernier.