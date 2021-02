- Cardaclysm: Shards of the Four, un RPG à cartes sur Steam

Publié le Mercredi 17 février 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Les cartes, c'est mort, maintenant on a tous des GPS

Cardaclysm: Shards of the Four sort le 26 février sur Steam . Il s'agit d'un RPG à base de cartes à collectionner. Déjà disponible en accès anticipé depuis plusieurs mois, le jeu débarque en version finale dans quelques jours, donc.Ambiance fantasy, le jeu propose 5 factions et plus de 240 cartes. Chaque faction a ses propres particularités et ses propres cartes spéciales.Vous pourrez équiper votre héros avec l'un des 40 artéfacts proposés dans le jeu et combattre des ennemis dans un monde généré aléatoirement et infini.