Chicory: A Colorful Tale, un nouveau jeu PS5

Publié le Jeudi 18 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mettez de la couleur dans votre vie

Développé par Finji, à qui l'on doit déjà les jeux Overland et Night in the woods, ont dévoilé leur nouveau projet, Chicory: A Colorful Tale.Le jeu est prévu pour la fin de l'année sur PS4 et PS5. C'est un jeu de réflexion dans lequel vous allez tenter de redonner des couleurs à un monde qui les a perdues. Entre inventivité et créativité, vous allez peindre les décors, appliquer des tampons pour redonner de la vie aux lieux que vous allez parcourir.Le jeu sera jouable en coop, à deux.