- Assassin’s Creed Valhalla joue à la bataille navale

Publié le Mercredi 17 février 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Barbe-noire était viking

Une nouvelle mise à jour pour Assassin's Creed Valhalla est désormais disponible. Elle ajoute un mode de jeu rejouable Attaques Fluviales.Un nouveau drakkar est ainsi disponible, des raids à enjeux à récompenses uniques et un équipage de Jomsvikings créés par d'autres joueurs en ligne seront ainsi accessibles à tous les joueurs. La mise à jour est en effet gratuite.Deux nouveaux bâtiments seront aussi ajoutés à la colonie.Nouveaux endroits à piller, nouvelles récompenses dont l'armure complète de Saint-Georges, nouvelles capacités et aptitudes, nouveaux éléments cosmétiques...Allez, on va faire crier du moine en ravageant des lieux sacrés ?