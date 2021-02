Knockout City, un nouveau jeu multijoueur signé EA

Publié le Jeudi 18 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

C'est de la balle !

Développé par Velan Studios et édité par EA, Knockout City est un nouveau jeu multi en ligne de type balle aux prisonniers (ou ballon prisonnier, c'est comme vous voulez, mais moi j'ai toujours appelé ça balle aux prisonniers alors je fais ce que je veux).Lancer, attraper, esquiver, le tout dans des arènes au design spécialement étudié pour l'exercice... de grosses arènes citadines, avec une grosse utilisation de la verticalité, mais aussi des objets à récupérer, plein d'endroits pour tendre des embuscades...Sortie prévue pour le 21 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Le jeu proposera des parties à 3v3 ou 4v4, différents modes de jeux, un championnat, et permettra bien entendu de soigner le look de son personnage.