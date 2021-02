Project TRIANGLE STRATEGY, un nouveau jeu de rôle signé Square Enix

Publié le Jeudi 18 février 2021 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Chacun son tour

Le nom du jeu est provisoire (on se demande donc pourquoi ils le dévoilent dès maintenant), mais Square Enix développe actuellement un nouveau jeu de rôle tactique appelé Project TRIANGLE STRATEGY. Il se présente comme le successeur du jeu à succès Octopath Traveller.Des batailles sur plusieurs niveaux verticaux, une vraie importance d'étudier la topographie avant de se lancer dans des affrontements, et de gérer la puissance et l'armement de vos personnages, sans compter un scénario qui prendra en compte vos choix...Le jeu est attendu sur Nintendo Switch en 2022. Avec un autre nom, sans doute. Une démo devrait être disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.