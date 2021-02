Natsuki Chronicles, un shoot'em up sur PC et PS4

Publié le Vendredi 19 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Nippon ni mauvais

Déjà sorti sur Xbox One en 2019, le jeu Natsuki Chronicles est un petit shoot'em up à scrolling horizontal, dans lequel vous incarnez Natsuki, une jeune pilote envoyée défendre le Septonium, une riche ressource énergétique, que veulent s'approprier un groupe armé d'éco-terroristes.Un shoot classique, comme on en a vu beaucoup dans les années 90, mais qui ne manque pas de rythme et de charme, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de lancement du jeu.Il est désormais disponible au prix de 19,99 € sur PS4 et PC.