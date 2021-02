SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium sort sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 18 février 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

21 ans après...

SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium est désormais disponible sur Nintendo Switch. Ce jeu de combat est le fruit d'une collaboration entre SNK et Capcom, comme son nom l'indique, puisqu'il regroupe des combattants des deux éditeurs.26 personnages tirés des licences The King of Fighters, Samurai Shodown, Street Fighter ou encore DarkStalkers.Notez que le jeu date de 1999 et était sorti sur NeoGeo Pocket Color à l'époque.