Les Sisters Show Devant !, un party games signé Microids

Publié le Lundi 22 février 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Meilleur jeu de l'année ?

Microids a annoncé la sortie de Les Sisters Show Devant !, un party games sur PC, PS4, Xbox One (compatible PS5 et Xbox Series) et Nintendo Switch pour le 16 juin prochain.Le jeu sera jouable en solo (24 défis, 35 quêtes) ou en multi jusqu'à 4, via différents modes (défis, tournoi...).Adaptation de la série de BD Les Sisters, parue chez Bamboo Editions, le jeu permettra de retrouver les deux soeurs, Wendy et Marine, l'ado et la pré-ado, dans des mini-jeux inspirés de leurs frasques.Un jeu bien évidemment destiné aux enfants et à toute la famille.