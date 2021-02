- Goldorak débarque en jeu vidéo

Publié le Jeudi 25 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Oui mais c'est chez Microids...

Microids alterne le chaud et le froid niveau qualité des jeux, et même si les dernières sorties sont plutôt du côté du frigo que du four, on a quand même envie d'y croire pour cette nouvelle annonce.En effet, un nouveau jeu Goldorak est en développement .Le jeu sortira sur PC et consoles. Ce sera un jeu d'action.On n'en saura pas plus. Ni le titre, ni le contenu, ni le scénario. Mais plus d'infos devraient prochainement être dévoilées.