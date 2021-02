- Cartel Tycoon arrive en Early Access en mars

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 11:45:00 par Théo Valet

Smoke my dope

Vous avez dévoré Narcos, Breaking Bad ou encore Ozark ? Alors Cartel Tycoon est fait pour vous. Dans ce simulateur, vous devez bâtir votre propre empire de baron de la drogue. Vous pouvez construire des bâtiments, gérer la livraison et l'approvisionnement, vous battre contre vos rivaux, bref tout ce que peux faire un vrai baron. Vous aurez en plus accès à une histoire et à différentes quêtes afin de plus vous immergez dans l'univers du jeu.Le jeu arrive donc en Early Access le 18 mars prochain sur Steam, Gog et l'Epic Game Store. Il coûtera 19,99€. Je ne sais pas pour vous, mais il titille ma curiosité celui-là.