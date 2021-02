Persona 5 Strikers est disponible

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

J'ai pas tout compris l'histoire

Personna 5 Strikers est désormais disponible sur Playstation 4, Switch et sur PC via Steam. Dans ce spin-off de Persona 5 premier du nom, sorti en 2016, vous retrouvez le personnage de Joker que vous jouerez de nouveau. Vous retrouvez aussi les autres Voleurs Fantômes avec qui vous allez vous rendre dans différentes villes du Japon. Vous allez devoir affronter une nouvelle menace issue d'une autre réalité. Vous devrez donc l’arrêter pour sauver le monde.Le jeu vous propose des combats hybrides mélangeant phases d’action pur et phases de planification. Vous pourrez jouer tous les Voleurs Fantômes et utiliser leurs compétences spécifiques ainsi qu’invoquer leur Persona.