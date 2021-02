El Shaddai débarque sur PC 10 ans après

Publié le Mercredi 24 février 2021 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Voilà 10 ans qu’El SHaddai est sorti sur PS3 et Xbox 360 et les joueurs PC et fans du jeu nous ont constament demandé sa sortie sur cette plateforme alors nous sommes heureux d’annoncer sa disponibilité sur Steam très bientôt !