- Table Tennis Pro pour le 4 mars sur PC

Publié le Mardi 23 février 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Raquette ou racket ?

Petit jeu de tennis de table, dont on ne garantira pas la qualité mais, hé, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise, Table Tennis Pro sort sur PC, via Steam , le 4 mars prochain.Le jeu propoera une IA présentée comme "très performante" mais aussi un mode 2 joueurs en local ou en ligne.Mini-jeux, tournois, league... tout y est.A découvrir dans un peu plus d'une semaine, donc.