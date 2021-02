- Guilty Gear: Strive, découvrez le dernier pesonnage

Publié le Mardi 23 février 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On dit Yes à I-No ?

Guilty Gear -Strive- sera disponible le 9 avril prochain sur PS4, PS5 et PC. Les joueurs qui acheteront la version PS4 pourront basculer sur la version PS5 par la suite, gratuitement.Ce jeu de combat signé du studio Arc System Works, à qui l'on doit le jeu à succès Dragon Ball FighterZ, sera édité par Bandai Namco.Les développeurs nous promettent de nombreux modes de jeu et une histoire digne des plus grands animes.Le 15ème et dernier personnage disponible dans le roster de départ vient d'être dévoilé. Il s'agit de I-No.